Женщина в Москве зарезала подругу из ревности

В воскресенье на юге Москвы задержали женщину, подозреваемую в убийстве своей приятельницы из ревности, сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, поздним вечером пятницы, 16 ноября, женщина на почве ревности нанесла своей знакомой удар ножом в область шеи, 43-летняя пострадавшая скончалась на месте от полученного ранения.

В настоящее время выполняются следственные действия с подозреваемый, картина произошедшего устанавливается.

По информации Агентства городских новостей «Москва», подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения.