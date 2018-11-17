Глава Армянской апостольской церкви высказался о ситуации на Украине

Армянская апостольская церковь является сторонницей каноничности и не поддерживает шаги, направленные на разделение церкви, заявил католикос всех армян, верховный патриарх Гарегин II.

«Армянская апостольская церковь (…) никогда не может приветствовать шаги, которые направлены на разделение, расчленение церкви», – приводит его слова РИА «Новости».

Католикос всех армян прибыл в Новосибирск вместе с главой Российской и Ново-нахичеванской епархии, архиепископом Езрасом и послом Армении в России Варданом Тоганяном для освящения храма Армянской апостольской церкви, построенного в городе.

Ранее в РПЦ говорили, что епископат канонической УПЦ пытаются силой склонить к участию в «объединительном» соборе, где должны выбрать главу автокефальной церкви.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что может получить Киев вместо желаемой «единой поместной украинской церкви».