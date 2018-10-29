Россия предложила США восстановить контакты на министерском уровне

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов предложил восстановить между Москвой и Вашингтоном формат взаимодействия, предполагающий проведение встреч на уровне министров обороны и глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Посол России в Соединенных Штатах предложил восстановить несколько форматов взаимодействия между Москвой и Вашингтоном, включая формат «2+2», предполагающий проведение встреч на уровне министров обороны и глав МИД двух стран, передает ТАСС.

В то же время Антонов констатировал, что пока это сделать «не получается».

При этом он выразил надежду, что в ближайшее время произойдет встреча между заместителями руководителей внешнеполитических ведомств двух стран по проблемам борьбы с терроризмом.

«Мы рассчитываем, что в следующем году мы сумеем организовать разговор между нашими парламентами, по крайней мере, с российской стороны неоднократно подчеркивалась необходимость такого диалога», – сказал Антонов в интервью телеканалу НТВ.

Дипломат выразил уверенность, что Москва и Вашингтон могли бы сделать гораздо больше того, что сейчас получается сделать.

Напомним, в минувшее воскресенье секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о позитивных изменениях в отношениях с США.