Российская фигуристка Загитова установила новый мировой рекорд

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова установила новый мировой рекорд в короткой программе в одиночном катании на этапе Гран-при в Москве.

Загитова получила за свое выступление 80,78 балла, передает РИА «Новости».

Предыдущий мировой рекорд был также установлен российской спортсменкой в сентябре 2018 года. Тогда Загитова показала результат в 79,93 балла.

В ноябре 2018 года Загитова победила на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки.