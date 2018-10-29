Массовые убийства режима красных кхмеров признали геноцидом

Специальный суд в Камбодже, созданный при поддержке ООН, повторно приговорил к пожизненному заключению двух лидеров «красных кхмеров», признав их виновными в геноциде вьетнамцев и мусульманского меньшинства.

Дело рассматривал специальный трибунал, созданный в результате соглашения между правительством Камбоджи и ООН для уголовного преследования лидеров «красных кхмеров». Двое высокопоставленных чиновников режима «красных кхмеров», жертвами которого в Камбодже стали, по разным данным, до 3 млн человек, признаны виновными в геноциде этнических вьетнамцев и мусульманского меньшинства, сообщает Reuters.

Приговор был вынесен в отношении 92-летнего Нуона Чеа, который был одним из видных деятелей режима Пол Пота, и 87-летнего бывшего председателя президиума Демократической Кампучии Кхиеу Сампхане.

Нуон Чеа и Кхиеу Сампхан приговорены к пожизненным срокам повторно. В августе 2014 года оба уже получили такое наказание за преступления против человечности и нарушение Женевской конвенции 1949 года, однако тогда обвинений в геноциде в приговоре не было, пишет РБК.

Красные кхмеры – неофициальное название течения, созданного Коммунистической партией Кампучии в 1968 году. Течение являлось одной из сторон гражданской войны в Камбодже, в которую активно вмешивались Северный Вьетнам, Южный Вьетнам и США

В подавляющем большинстве красные кхмеры были этническими кхмерами. Численность движения достигала 30 тыс. человек. Первоначально членами этого движения были радикально настроенные кхмеры, обучавшиеся во Франции и Камбодже. Пополняли движение в основном подростки 12-15 лет, лишившиеся родителей и ненавидевшие горожан как «пособников американцев. Их идеология базировалась на маоизме, неприятии всего западного и современного.