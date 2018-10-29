В МФЦ опровергли данные о небезопасном хранении персональных данных

ГБУ МФЦ Москвы опровергло распространенную в СМИ информацию об оставленных на компьютерах в центрах госуслуг сканах паспортов и других документов.

Из сообщения на сайте ГБУ МФЦ следует, что «компьютеры в зоне электронных услуг не имеют полного доступа к интернету, на них возможно использование только ограниченного числа сайтов: порталов для предоставления государственных услуг, официальных сайтов правительства Москвы».

Отмечается, что, несмотря на общее пользование этими компьютерами, «некоторые заявители при использовании компьютеров оставляют на них скан-копии документов, личные данные».

В связи с этим в МФЦ просят «внимательнее относиться к своим персональным данным и не оставлять важные документы на компьютерах общего пользования».

При этом подчеркивается, что «администраторы центров госуслуг Москвы, согласно внутренним правилам, раз в день очищают рабочий стол и корзину компьютеров».

Ранее газета «Коммерсант» опубликовала материал «Паспорта общего пользования», в котором указывалось, что на компьютерах для общего пользования в центрах госуслуг Москвы можно обнаружить сканы паспортов и других документов. Информация о том, в каких именно центрах госуслуг были обнаружены персональные данные, отсутствует.

На основании находящихся в открытом доступе данных злоумышленники могут получить микрозаймы, кредиты или доступ к средствам на счетах граждан. При этом замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что закон обязывает банки возвращать клиенту похищенные деньги, если тот не сообщал мошенникам персональные данные.

При этом компенсация в случае ущерба от использования персональных данных граждан с общих компьютеров МФЦ «возможна лишь в случае, если удастся доказать прямую связь между сканированием документов в МФЦ и полученным ущербом, что практически нереально», заявил эксперт RTM Group Евгений Царев.

Он отметил, что «скорее суд увидит в действиях самого человека небрежное отношение к документам».