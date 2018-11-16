Школьников Киева в годовщину Майдана отправят на соревнования «Снайпер столицы»

В Киевских образовательных учреждениях в годовщину Майдана пройдут тематические мероприятия, среди которых городские военно-спортивные соревнования «Снайпер столицы-2018», сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В КГГА сообщили, что в ноябре в учебных заведениях Киева организуют фотовыставки «Блокпост памяти», а также городские военно-спортивные соревнования по огневой подготовке «Снайпер столицы-2018», передает ТАСС.

Помимо этого, в Киевской городской администрации собираются провести тематические уроки, воспитательные часы, беседы, просветительские мероприятия, творческие проекты, книжные выставки, встречи учащейся молодежи с участниками событий «Революции Достоинства» (события в Киеве в ноябре 2013 – феврале 2014 годов), возложение цветов к памятным знакам, мемориальным доскам, мест захоронений погибших.

Напомним, в декабре 2017 года появились доказательства присутствия на Майдане в 2014 году грузинских снайперов, которыми руководил американский инструктор. По другим данным, во время государственного переворота на Украине в феврале 2014 года в центре Киева действовали три независимые друг от друга группы снайперов, в том числе «грузинские снайперы».