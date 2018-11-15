Озвучены критерии для восстановления прав Союза биатлонистов России

В Международном союзе биатлонистов (IBU) назвали критерии, при соблюдении которых Союз биатлонистов России (СБР) сможет вернуться в состав организации.

Делегация во главе с Далином прибыла в Москву 15 ноября и провела встречу с представителями СБР, чтобы назвать условия для восстановления российской организации в правах. Всего было озвучено 12 критериев, сообщает РИА «Новости».

Среди них были на названы программа тестирования российских биатлонистов в будущем, возмещение расходов, специальная программа для профилактики допинга, антидопинговое обучение, открытие доступа к данным московской антидопинговой лаборатории и т.д.

«IBU представил четкие критерии для восстановления СБР, которые отражают необходимость защиты «чистых» спортсменов и гарантируют равные условия игры. Эти критерии также сделают так, чтобы СБР создавал эффективные структуры, которые позволят предотвратить повторение проблем прошлого в будущем», – заявил президент IBU Олле Далин.

Ранее в IBU уже называли условия для досрочного восстановления в правах СБР.