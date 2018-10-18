Странное взаимодействие депутатов на заседании Госдумы попало на видео

На заседании Госдумы депутат от скуки засунул палец в ухо своему коллеге Олегу Быкову, момент попал на запись камеры.

Инцидент произошел во время выступления другого парламентария Надежды Максимовой, передает Ura.ru. В этот момент депутаты обсуждали внесение изменений в Бюджетный кодекс России.

Кто был депутатом, засунувшим палец в ухо Быкову, неизвестно.

В октябре глава Роснефти Игорь Сечин во время встречи президентов России и Египта показал «вампирские клыки», сделанные из драже Tic Tac.