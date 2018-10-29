Газпром открыл крупное месторождение нефти в Охотском море

Нефтяная компания «Газпром нефть» открыла новое месторождение на Аяшском участке на шельфе Охотского моря, геологические запасы превышают 137 млн тонн нефтяного эквивалента, сообщается в пресс-релизе нефтяной компании.

Месторождение открыто по результатам бурения и испытания поисково-оценочной скважины дочернего общества компании – «Газпромнефть-Сахалин» – на Баутинской структуре Аяшского участка, передает РИА «Новости».

Месторождение решено назвать «Тритон» в честь античного бога, сына Нептуна. В 2017 году было открыто также крупное месторождение «Нептун». Разработка этих месторождений, как отмечают в «Газпром-нефти», откроют «значительные перспективы для развития инфраструктуры острова и в целом для социально-экономического роста в Сахалинской области».

«Мы продолжаем изучение и освоение всех шельфовых лицензионных участков, которые находятся в нашем портфеле», – сообщил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Месторождение «Нептун» было открыто в 2017 году на сахалинском шельфе, его запасы – 415 млн тонн нефти.

Аяшский лицензионный участок в Охотском море расположен в северо-восточной части шельфа острова Сахалин, в 55 километрах от береговой линии.