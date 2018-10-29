Путин ответил Западу на критику выборов в ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин, комментируя критику состоявшихся в непризнанных республиках Донбасса выборов, указал на то, что страны Запада забывают осуждать убийства в ДНР и ЛНР.

«Что касается осуждения кем бы то ни было вот этих выборов: мы что-то не слышали осуждения убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик, вот в чем все дело. Сначала нужно было осудить убийства, которые там происходят, политически мотивированные», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

Также Путин выразил мнение, что нынешние власти Украины не только не способны, но и не хотят решать проблему Донбасса.

Выборы в ДНР и ЛНР проходили 11 ноября. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с Минскими договоренностям.