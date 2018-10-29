Путин назвал оборотную сторону отказа россиянам в участии в Давоссе

Те, кто вводят ограничения на участие российских предпринимателей в Давосском форуме, в первую очередь ограничивают сами себя, заявил президент Владимир Путин.

Путин заявил, что «если кто-то на площадках подобного рода вводит ограничения, они работают сами против себя», разрушая «основу своей деятельности», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что неучастие некоторых отечественных бизнесменов в форуме в Давосе не окажет влияния на авторитет России в мировой экономике, так как это «зависит, прежде всего, от экономической мощи, от структуры экономики, результатов, которые она демонстрирует с точки зрения технологичности, роста ВВП, макроэкономических показателей, то есть низкого уровня инфляции, низкого внешнего долга, отсутствия дефицита бюджета либо минимальный, а лучше профицита, как сейчас».

Глава государства добавил, что в целом власти добиваются поставленных целей и чувствуют себя уверенно. Он указал, что площадки, подобные форуму в Давосе, полезны, но они должны сближать людей вне политических рамок.

Владимир Путин выразил мнение, что предприниматели сами вправе решать, участвовать ли им во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Я, будучи еще вице-губернатором Санкт-Петербурга, достаточно часто, почти каждый год ездил в Давос. Потом, работая в Москве, – реже и реже. В последнее время я там практически не появляюсь. Но площадка хорошая», – добавил Путин.

Президент также обозначил цель подобных мероприятий, которая «заключается в том, чтобы сближать людей вне рамок каких бы то ни было политических ограничений».

Ранее стало известно, что российским предпринимателям Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии в очередной сессии экономического форума в Давосе, которая пройдет с 22 по 25 января.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию, заявил, что Россия может отказаться от участия в форуме.

При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что возможность бойкота экономического форума в Давосе не стоит на повестке дня Кремля.