В России зафиксировано снижение уважения школьников к учителям

Большинство российских учителей говорят о снижении уважения к ним со стороны школьников, свидетельствуют данные мониторинга эффективности школы, проведенного Институтом прикладных экономических исследований РАНХиГС.

РАНХиГС проводит мониторинг при помощи социологических опросов родителей учащихся, учителей и директоров школ, а также анализа открытых статистических данных Росстата и Минпросвещения, сообщает «Коммерсант».

В 2018 году (мониторинг проводился в Алтайском и Ставропольском краях, Челябинской области и в Санкт-Петербурге) большинство учителей (61,2%) заявили о снижении уважения школьников к взрослым, в том числе к учителям.

При этом 32,5% педагогов отметили ухудшение поведения школьников. Но как улучшить ситуацию, они точно не знают.

Также учителя высказались об успеваемости школьников. Почти две трети из них считают, что ученики удовлетворительно или плохо учатся, а их родители – воспитывают детей.

Наиболее проблемной педагоги считают ситуацию в 8–9-х классах сельских школ. По мнению 28,5% опрошенных, там от 10% до 15% детей не осваивают в полном объеме учебный материал.

Причинами низкой успеваемости учителя считают невнимание родителей к образованию детей, семейное неблагополучие проблемы со здоровьем детей и сложность учебных программ.

Исследование экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ) также говорит о росте агрессии учеников к учителям. Так, с угрозами от учеников сталкивался хотя бы раз в жизни каждый второй учитель, с комментариями интимного характера – треть, с травлей через оскорбительные письма или посты в социальных сетях – 42% респондентов.

Между тем в последнее время участились случаи проявления агрессии со стороны учителей. Ранее в четверг в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело после появления видео, на котором учительница школы №37 Комсомольска-на-Амуре бьет ребенка.

Накануне полиция возбудила уголовное дело после проверки заявления жительницы города Асино, в котором она сообщила о применении физической силы к ее ребенку в школе.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему учителя бьют учеников.