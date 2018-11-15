Российских госслужащих решили пересадить на автомобили «Кортеж»

Управление делами президента планирует при обновлении автопарка закупить для госслужащих новые отечественные автомобили бренда «Aurus» (проект «Кортеж»), сообщил управляющий делами главы государства Александр Колпаков.

Колпаков сообщил, что «когда появятся эти машины в массовом производстве, будем закупать их для транспортного обслуживания госслужащих», поддерживая отечественных производителей, передает ТАСС.

Управляющий делами главы государства также рассказал о планах обновления авиапарка: «Эта работа проводится постоянно и планомерно. Так, ранее получены два самолета «Суперджет», в будущем предполагаются приобрести еще аналогичные воздушные суда».

По его словам, до конца 2018 года новых поставок самолетов не ожидается, однако в 2019 году будет поставка одного Ил-96, двух Ту-214 и двух вертолетов Ми-8.

Колпаков подчеркнул, что зарубежная авиатехника не закупается – только отечественная.

«Автотранспортный комбинат» Управления делами президента России занимается обслуживанием правительства России, парламента, Администрации президента.

Автопарк предприятия постоянно обновляется, пополняя свой гараж иномарками, произведенными в России. Например, в последнее время учреждение активно осваивает новые модели Hyundai, которых насчитывается более 170 единиц. Из них 150 машин Hyundai i40, девять Genesis G80, 16 Genesis G90.

Напомним, первым пассажиром лимузина Aurus стал президент России Владимир Путин. Теперь глава государства пользуется Aurus регулярно.

Другие модели нового бренда будут носить имена кремлевских башен: «Сенат» для седана и лимузина, «Арсенал» – для минивэна, «Комендант» - для внедорожника. Основным и наиболее массовым продуктом в линейке Aurus должен стать SUV (внедорожник).

Напомним, Владимир Путин во время визита во Францию использовал лимузин «Aurus».