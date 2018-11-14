Руководитель «Главкосмоса» уволился по итогам проверки Роскосмоса

Глава компании «Главкосмос» Денис Лысков уволился после того, как была проведена проверка, инициированная главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, сообщили в госкорпорации.

«В связи с тем, что госкорпорация Роскосмос приняла решение о передаче всех внешнеэкономических операций предприятий отрасли дочерней компании «Главкосмос», по указанию гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина была инициирована проверка, по результатам которой глава «Главкосмоса» Денис Лысков покинул свой пост», – передает РИА «Новости» сообщение Роскосмоса.

В скором времени представят кандидатуры на эту должность.

«Главкосмос» – дочернее предприятие Роскосмоса, которое занимается продвижением продукции и услуг российских предприятий ракетно-космической промышленности на международный рынок.