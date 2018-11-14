Повредивший теплотрассу в Керчи грузовик оставил без тепла 22 тыс. абонентов

В Керчи грузовой автомобиль повредил теплотрассу, в результате чего без теплоснабжения на утро среды остаются 22 тыс. абонентов, сообщила пресс-служба городской администрации.

Инцидент произошел ночью в среду; «самосвал двигался по Феодосийскому шоссе с поднятым кузовом, в результате повредил две трубы Камыш – Бурунской ТЭЦ диаметром 800 мм, сдвинув их с проектной отметки», передает ТАСС.

В результате «без тепла остались 55 многоквартирных жилых домов – это 22 тыс. абонентов – жители района Марата, а также школы №№ 23, 24, два детских сада и колония».

Работы по устранению аварию ведутся максимально быстро, тепло будет подано населению в течение дня.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, глава Крыма Сергей Аксенов взял ситуацию под свой контроль.

Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов сообщил, что в результате аварии «пострадавших, погибших нет». В данный момент «тепло подается абонентам с пониженным давлением».

Он рассказал также, что грузовой автомобиль перед столкновением двигался с поднятым кузовом, передает РИА «Новости».

По состоянию на 9.00 мск тепломагистраль зафиксирована двумя кранами, проводятся работы по установке ее на опору.

В среду в регионе северо-восточный ветер силой до 15 м/с, без осадков, температура воздуха составляет плюс три градуса.