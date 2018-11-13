На федеральной трассе в Ростовской области столкнулись 15 машин

В МВД Ростовской области сообщили, что во время столкновения 15 автомобилей на трассе М-4 «Дон» погиб один человек и двое пострадали.

«На 1070-м километре произошло ДТП с участием 15 автомобилей, один (человек – прим. ВЗГЛЯД) погиб, двое пострадали», – цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Также в сообщении говорится, что из-за снегопада и метели на М-4 «введено временное прекращение движения пассажирских транспортных средств».

Сейчас сотрудниками ГИБДД осуществляются патрулирование автодорог и помощь водителям: полицейские вызывают спецтехнику и выталкивают машины.