Израиль приостановил контакты с посредниками в диалоге о прекращении огня с Газой

Власти Израиля решили приостановить контакты с посредниками в диалоге по прекращению огня с сектором Газа из-за обстрелов с территории анклава, сообщает телерадиокомпания «Кан» со ссылкой на источник.

«Израиль принял решение прекратить контакты с посланником ООН и египтянами по прекращению огня из-за продолжающихся ракетных обстрелов», – сообщил источник, передает РИА «Новости».

Как уточняет телеканал Reshet, «ХАМАСу направлен сигнал о том, что сейчас время не для разговоров, а для наступательных операций».

В то же время другой источние сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «не хочет конфронтации, и он открыто об этом заявил».

В ночь на вторник израильские военные атаковали около 150 целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы.