Израиль разбомбил 150 целей в секторе Газа

Армия обороны Израиля в ответ на ракетные обстрелы во вторник утром поразила еще 50 военных объектов в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба.

«Продолжается массированная ракетная и минометная атака на израильских гражданских лиц из сектора Газа. В ответ истребители и беспилотники армии Израиля только что завершили удар по 50 военным целям движений ХАМАС и «Исламский джихад» (запрещена в России)», – говорится в распространенном военными коммюнике, передает ТАСС.

В пресс-службе отметили, что в секторе Газа поражены около 150 военных объектов, принадлежащих ХАМАС и «Исламскому джихаду», включая три правительственных здания, использовавшихся в военных целях.

«В настоящий момент нанесение ударов израильской армией не завершено», – добавили военные.

Ранее сообщалось, что палестинские радикалы из сектора Газа в понедельник, 12 ноября, запустили не менее 300 ракет по Израилю. В ответ израильские истребители, боевые вертолеты, беспилотники и танки поразили более 70 целей, в том числе было разрушено здание телестанции «Аль-Акса» в Газе.