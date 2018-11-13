Путин посетил резиденцию президента Сингапура

Визит президента России Владимира Путина в Сингапур начался с посещения резиденции главы республики Халимы Якоб – дворца Истана.

Торжественная церемония встречи прошла на площади перед дворцом: в присутствии почетного караула были исполнены гимны двух государств, передает РИА «Новости».

После этого главы государств начали переговоры в закрытом для прессы режиме.

Путин оставил запись в книге почетных гостей.

В программе визита также значится церемония закладки первого камня в основание Российского культурного центра и православного храма в Сингапуре. Вечером во дворце Истана пройдет государственный обед от имени президента Сингапур в честь президента России.

Президент России Владимир Путин прибыл в Сингапур с трехдневным визитом. Он примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).