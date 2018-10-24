Вклады «спящих» клиентов предложили передавать в бюджет

Депутаты Госдумы изучают предложения о передаче в российский бюджет невостребованных вкладов, «зависших» в банках на счетах «спящих» клиентов, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, объем этих средств оценивается в миллиарды рублей. «Также данная участь может коснуться средств номинальных держателей ценных бумаг и тех участников акционерных обществ, которые себя никак не проявляют, соответственно не получают дивиденды», – приводит его слова РИА «Новости».

Аксаков заявил, что с этими ресурсами необходимо определиться.

По его словам, в данной теме остаются дискуссионные вопросы. В частности, обсуждается необходимость создания специального государственного фонда для аккумулирования данных средств.

«Есть предложения оформленные, уже и просчитанные. В следующем году плотно займемся, сейчас завершим, что у нас накопилось. Работа идет», – сказал Аксаков, добавив, что данная инициатива, скорее всего, будет исходить от депутатов.

Накануне американское издание The Wall Street Journal написало, что усилия России по уменьшению зависимости ее экономики от доллара принесли первые результаты.