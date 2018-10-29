НАТО отвергло планы размещения новых ядерных ракет в Европе

Североатлантический альянс не собирается размещать новые ядерные ракеты в Европе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, призвав Россию вернуться к диалогу с США по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«НАТО не намерено размещать новые ядерные ракеты в Европе. Как альянс мы привержены безопасности и защите всех союзников. Мы призываем Россию обеспечить соблюдение и вернуться к конструктивному диалогу с США по договору РСМД», – процитировала его слова представитель организации Оана Лунгеску, передает РИА «Новости».

Об этом он заявил на конференции в Берлине.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал возможность размещения запрещенных ДРСМД ракет в Европе.

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что выход США из ДРСМД представляет опасность для всего континента.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как США провоцируют смену ядерной доктрины России.