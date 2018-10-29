Отказ в легализации оружия в Раде объяснили алкоголизмом украинцев

Депутат Верховной рады Татьяна Черновол выступила против легализации оружия в стране из-за алкоголизма украинцев.

Комментируя тему легализации оружия в эфире ток-шоу «Народ против», Черновол напомнила, что в рядах ВСУ в Донбассе много небоевых потерь именно из-за алкоголизма военных, передает RT.

«Пока у нас такой высокий уровень алкоголизма в стране, есть такая проблема. Легализовать оружие крайне опасно», – сказала Черновол.

В мае министр обороны Украины Степан Полторак поручил руководителям подразделений бороться с пьянством в рядах Вооруженных сил страны.

В середине апреля президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который усилил ответственность силовиков за пьянство.