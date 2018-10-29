Эксперт: Западу и Украине придется считаться с результатами выборов в ЛНР и ДНР

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12 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 15:44  |  vz.ru
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Как остановить массовое воровство российского леса для Китая

Китай в огромных количествах завозит российский лес, да только прибылей от этого российское государство почти не видитФото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
«По ту сторону границы – процветающий Китай, а по эту сторону, где рубят лес, избы разваливающиеся». Такими словами спикер СФ описывает ситуацию в Сибири, которая является основным поставщиком леса в Китай, но зарабатывают на этом бандиты. Как остановить незаконную вырубку леса и поможет ли в этом мораторий на торговлю с Китаем? Подробности...
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У Хакасии с новым губернатором мало поводов для радости

Эксперты предсказывают Валентину Коновалову фиаско, ведь управленческого опыта у него нетФото: Александр Колбасов/ТАСС
30-летний коммунист Валентин Коновалов избран новым главой Хакасии при нулевой конкуренции. Казалось бы, КПРФ может торжествовать. Но есть существенные «но» – у победителя нет навыков управления, а регион – на грани разорения. Победа фактически оказалась ловушкой. Тактический успех КПРФ в будущем может обернуться проигрышем – потерей этого региона для «красных». Подробности...
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Почему российские ВВС проигрывают американским

Су-57 объединил в себе функционал истребителей F-22 и F-35 и даже превзошел ихФото: Сергей Бобылев/ТАСС
ВВС России и ОКБ Сухого вновь заявляют о превосходстве истребителей Су-57 над американскими Ф-22 и Ф-35. Российская машина действительно получилась великолепной и в условном бою один на один имеет все шансы на победу. Проблема в том, что США по части истребительной авиации выигрывают у России совсем другим способом. Подробности...
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Мир в Ливии имеет прямое отношение к поставкам российского газа в Европу

Маршал Хафтар дает понять, что он в состоянии остановить семилетнюю разрозненность ЛивииФото: Julien Mattia/ZUMA/Global Look Press
В понедельник в итальянском Палермо начнется международная конференция по мирному урегулированию в Ливии. Целая группа влиятельных игроков – и Европа, и Россия – заигрывают с человеком, который, судя по всему, придет в Ливии к власти после Каддафи, – с маршалом Хафтаром. Почему Хафтар так важен и какое отношение Ливия имеет к важнейшим газовым контрактам России? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Чтобы накормить человека животной пищей, надо обрести духовную

Эдуард Биров, журналист
Позорную нищету пенсионеров, как и другие социальные проблемы современного мира, голыми деньгами и увеличением бюджетных выплат не исправишь. Перед нами одно из проявлений чего-то гораздо более важного. Подробности...
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Четыре варианта, как Россия может освежить свой чемпионский титул по космосу

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Первый групповой полёт, первая женщина-космонавт, первый выход в открытый космос… Американцы наступали нам на пятки, но никак не успевали нагнать. Сейчас гонка начинается практически с чистого листа. Подробности...
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Олимпийское терпение Трампа закончилось

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Кто-то позлорадствует: за прошедшие три года «идеальная» демократия и «совершенная» юридическая система стали орудиями грязной политической борьбы, словно в банановой республике. Но это не значит, что суды США были фикцией. Подробности...
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      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          Эксперт: Западу и Украине придется считаться с результатами выборов в ЛНР и ДНР

             12 ноября 2018, 14:34
          Фото: РИА Новости
          Текст: Алексей Нечаев

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          «Выборы состоялись. Это логичный процесс, который подтвердил формирование независимой политической системы в республиках. Она должна была воспроизвестись именно таким образом, других механизмов не было предусмотрено», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Денис Денисов, комментируя прошедшие накануне выборы в республиках Донбасса.

          «Начиная с 2014 года политическая элита региона фактически кинула народ, уехав из Донбасса, и новым руководителям пришлось отстраивать с нуля институты власти. Сейчас мы наблюдали вторые выборы», – сказал Институт миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

          «В принципе, по ключевым нормам демократических избирательных кампаний никаких проблем на выборах в республиках не было. Как выборы проходят в большинстве стран Запада, так они прошли на территориях ДНР и ЛНР. А то, что США, страны ЕС и Украина выступили с гневными заявлениями по поводу проведения выборов – это их личные проблемы», – считает Денисов.

          «С их стороны мы постоянно видим демонстрацию двойных стандартов в отношении Донбасса. Когда Украина открыто нарушает Минские соглашения, мы никакой реакции со стороны Запада не видим. Но когда ЛНР и ДНР по очевидным причинам не могут существовать без исполнительной власти, начинаются разговоры о том, что это якобы незаконно и нелегитимно», – отметил Денисов.

          По словам эксперта, сейчас республики получили легитимные органы власти, «и с ними, волей-неволей, придется считаться и Украине, и нашим западным партнерам».

          Денисов также прокомментировал предложенный Виктором Медведчуком план по урегулированию конфликта в Донбассе, предполагающий прямой диалог Киева с Луганском и Донецком.

          «Прямой диалог, о котором говорит Медведчук, прописан в Минских соглашениях, и он необходим. Есть определенный диалог в рамках трехсторонней контактной группы, но его недостаточно. Если будут предложены новые формы – это пойдет на пользу всем. Но там должны присутствовать руководители ЛНР и ДНР», – подчеркнул Денисов.

          Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Донбассе состоялись выборы глав ДНР и ЛНР. Процесс проходил под надзором международных наблюдателей из России, Бельгии, Германии, Греции, Италии и Франции. Помощник президента России Владислав Сурков поздравил с победой на выборах руководителей ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

          Украинские власти заявили, что не признают выборы. По словам политолога Михаила Погребинского, «любые люди, избранные там, официальному Киеву нравиться не будут, Киеву вообще не нравится с ними разговаривать», при этом большинство граждан Украины ради окончания войны согласны на предоставление автономии для ДНР и ЛНР.

          На фоне выборов в республиках Донбасса лидер общественного движения «Украинский выбор – Право народа» Виктор Медведчук предложил «четкий план» урегулирования конфликта в Донбассе, успех которого «гарантирован».

          Медведчук объяснил, что его «четкий план» включает в себя изменения в конституцию Украины, в том числе относительно предоставления автономии Донбассу. Он также добавил, что «если не будет прямого диалога украинской власти с Донецком и Луганском, украинской власти и других представителей в составе формата, никаких соглашений по возврату этих территорий и людей не будет».

          Ранее Медведчук ранее заявлял, что проведение выборов в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках не мешает реализации Минских соглашений.


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