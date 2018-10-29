Эксперт: Западу и Украине придется считаться с результатами выборов в ЛНР и ДНР

«Выборы состоялись. Это логичный процесс, который подтвердил формирование независимой политической системы в республиках. Она должна была воспроизвестись именно таким образом, других механизмов не было предусмотрено», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Денис Денисов, комментируя прошедшие накануне выборы в республиках Донбасса.

«Начиная с 2014 года политическая элита региона фактически кинула народ, уехав из Донбасса, и новым руководителям пришлось отстраивать с нуля институты власти. Сейчас мы наблюдали вторые выборы», – сказал Институт миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«В принципе, по ключевым нормам демократических избирательных кампаний никаких проблем на выборах в республиках не было. Как выборы проходят в большинстве стран Запада, так они прошли на территориях ДНР и ЛНР. А то, что США, страны ЕС и Украина выступили с гневными заявлениями по поводу проведения выборов – это их личные проблемы», – считает Денисов.

«С их стороны мы постоянно видим демонстрацию двойных стандартов в отношении Донбасса. Когда Украина открыто нарушает Минские соглашения, мы никакой реакции со стороны Запада не видим. Но когда ЛНР и ДНР по очевидным причинам не могут существовать без исполнительной власти, начинаются разговоры о том, что это якобы незаконно и нелегитимно», – отметил Денисов.

По словам эксперта, сейчас республики получили легитимные органы власти, «и с ними, волей-неволей, придется считаться и Украине, и нашим западным партнерам».

Денисов также прокомментировал предложенный Виктором Медведчуком план по урегулированию конфликта в Донбассе, предполагающий прямой диалог Киева с Луганском и Донецком.

«Прямой диалог, о котором говорит Медведчук, прописан в Минских соглашениях, и он необходим. Есть определенный диалог в рамках трехсторонней контактной группы, но его недостаточно. Если будут предложены новые формы – это пойдет на пользу всем. Но там должны присутствовать руководители ЛНР и ДНР», – подчеркнул Денисов.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Донбассе состоялись выборы глав ДНР и ЛНР. Процесс проходил под надзором международных наблюдателей из России, Бельгии, Германии, Греции, Италии и Франции. Помощник президента России Владислав Сурков поздравил с победой на выборах руководителей ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Украинские власти заявили, что не признают выборы. По словам политолога Михаила Погребинского, «любые люди, избранные там, официальному Киеву нравиться не будут, Киеву вообще не нравится с ними разговаривать», при этом большинство граждан Украины ради окончания войны согласны на предоставление автономии для ДНР и ЛНР.

На фоне выборов в республиках Донбасса лидер общественного движения «Украинский выбор – Право народа» Виктор Медведчук предложил «четкий план» урегулирования конфликта в Донбассе, успех которого «гарантирован».

Медведчук объяснил, что его «четкий план» включает в себя изменения в конституцию Украины, в том числе относительно предоставления автономии Донбассу. Он также добавил, что «если не будет прямого диалога украинской власти с Донецком и Луганском, украинской власти и других представителей в составе формата, никаких соглашений по возврату этих территорий и людей не будет».

Ранее Медведчук ранее заявлял, что проведение выборов в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках не мешает реализации Минских соглашений.