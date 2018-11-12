Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник снижался на 25 копеек – до 67,75 рубля, курс евро опустился на 64 копейки, составив 76,39 рубля.

Стоимость нефти выросла до 71,38 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».