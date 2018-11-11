Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о чрезмерной зависимости ЕС от доллара, призвав менять сложившуюся ситуацию, используя евро в качестве одной из альтернатив.

Макрон призвал партнеров ЕС работать в тесном взаимодействии с европейскими финансовыми институтами, чтобы наращивать потенциал с целью уменьшения зависимости от доллара, передает ТАСС.

«Мы слишком зависимы, наши корпорации слишком зависимы, и это является проблемой. Для меня это проблема с точки зрения суверенитета», – заявил президент Франции в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что сделать евро таким же сильным, как доллар пока не удалось. Однако, по мнению Макрона, евро становится альтернативой доллару, но не «на глобальном уровне, а в определенных регионах».

«Полагаю, что для стабильности мирового порядка нужна крепкая валюта, такая как доллар, но нужны и некоторые альтернативы, – добавил президент Франции. – Евро должен стать одной из этих альтернатив».

В то же время он считает, что на сегодняшний день у Европы нет ясной альтернативы доллару, так как фактически доллар из-за своей силы обладает международной экстерриториальностью.