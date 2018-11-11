ЦИК озвучил результаты выборов в Хакасии

Центризбирком России рассказал о результатах выборов главы Хакасии, где было обработано 100% протоколов.

Кандидат от КПРФ Валентин Коновалов победил на выборах, набрав 57,57% голосов, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК. Против него проголосовали 41,16% избирателей.

За Коновалова отдали 101405 голосов, против – 72498 голосов. Явка избирателей за полчаса до закрытия участков составила 43,3%.

В воскресенье в Хакасии проходил второй тур выборов. В них участвовал один кандидат – Валентин Коновалов от КПРФ. Жителям предлагалось голосовать «за» или «против».

Ранее член Общественной палаты Максим Григорьев опубликовал видео с возможными нарушениями на выборах в Хакасии, допущенными представителями кандидата Коновалова. На голосовании был отмечен подвоз избирателей.