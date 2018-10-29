В «ужасном» американском сериале использовали эпизод из российской истории

Расстрел семьи последнего российского императора Николая II лег в основу сюжета новой серии телесериала «Американская история ужасов».

Сюжет девятой серии восьмого сезона частично развивается в Екатеринбурге, в доме Ипатьева и подвале, где расстреляли Романовых, передает РИА «Новости».

Ведьмы переносятся в 1918 год, чтобы спасти жизнь царской семьи. Они связываются с младшей дочерью императора Анастасией, у которой обнаружились магические способности.

Императора Николая II играет актер украинского происхождения Марк Иванир. Роль руководителя расстрела Якова Юровского играет Евгений Карташов, Анастасии – Эмилия Арес.

В июле СК подтвердил подлинность останков семьи императора Николая II, найденных в 1993 и 2007 годах под Екатеринбургом.

Ранее стало известно, что РПЦ рассматривает вопрос о признании расстрела семьи Романовых «ритуальным убийством». Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой версии.