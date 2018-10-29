Захарова рассказала, что разделило журналистику на «до» и «после»

Отношение к журналистике изменилось после инсценировки убийства Аркадия Бабченко, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Журналистика в какой-то степени теперь будет жить «до Бабченко» и «после Бабченко». Они даже не поняли сначала, в первые дни, что они натворили», – цитирует «360» выступление Захаровой в эфире НТВ.

По ее словам, в этой ситуации сгорела «особость», которая была дана журналистам в обмен на абсолютную искренность, неангажированность и объективность. «Они становятся обывателями», – сказала она.

Захарова отметила, что журналисты теперь приравнены к «пропагандистам» и «врунам», которые «решают свои конкретные задачи».

Она рассказала, что сразу почувствовала, что в истории с «убийством» Бабченко что-то не так. Поэтому МИД прокомментировал ситуацию только после заявления уполномоченного по СМИ ОБСЕ. По ее словам, Россия внутренне была готова к любому пропагандистскому «выкрутасу».

Захарова считает, что повышенное внимание западных стран к СМИ и претензии к российским корреспондентам свидетельствуют о том, что Россия не проигрывает информационную войну.

Она напомнила, что пропаганду начал Запад. Россия у него долго училась и стала делать это лучше. Теперь, считает она, иностранные государства не знают, как реагировать на публикации.

Напомним, в мае на Украине инсценировали убийство Бабченко. Почти сутки его считали мертвым, пока журналист не появился на брифинге СБУ.