Астрономы сообщили о приближении астероида-черепа

В воскресенье к Земле приблизится «зловещий» астероид 2015 ТВ145, форма которого напоминает череп.

Астероид приблизится к Земле на расстояние в 38 млн километров, что составляет почти одну четвертую расстояния от Земли до Солнца, сообщает Space.com.

Небесное тело впервые увидели в 2015 году, когда оно пролетало мимо Земли на более близком расстоянии – 486 тыс. километров. Тогда астрономы смогли его сфотографировать.

Эксперты полагают, что астероид является мертвой кометой, которой требуется около трех лет, чтобы сделать оборот вокруг Солнца. Однако, считают ученые, в следующий раз он приблизится к Земле не ранее 2082 года.

В 2015 году российские ученые сообщали, что Астероид ТВ145, примерно в восемь раз превышает по размерам Тунгусский метеорит, однако какой-либо угрозы для планеты он не представляет.