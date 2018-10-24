В ОП прокомментировали сбор подписей под призывом казнить курского педофила

«По-человечески я понимаю людей, пытавшихся учинить над ним самосуд», – сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Константин Комков, комментируя сбор подписей с требованием казнить педофила, виновного в убийстве 7-летнего ребенка. В преступлении обвиняется житель Курской области Валерий Пащевский.

«Событие всколыхнуло область. Для Курска – это большой шок, – сказал член Общественной палаты России, директор центра регионального развития Курской академии государственной и муниципальной службы Константин Комков. – Такого события по эмоциональному накалу не было уже 18 лет, после того, как пропали четверо девочек на окраине Курска».

Комков напомнил обстоятельства ареста подозреваемого. «Когда его забирали из дома, собралось огромное количество людей - и только работа нашего ОМОНа не позволила учинить самосуд. Если бы полиции было меньше, этот подонок не дошел бы до следственной камеры».

Комков признался, что понимает эмоции людей, пытавшихся учинить самосуд, хотя и не одобрил бы такие противоправные действия. Все же он не считает, что надо отменять мораторий на смертную казнь. «Вопрос о смертной казни на эмоциях не может решаться, – убежден собеседник. – Пожизненное заключение - хуже, чем смерть: человек постоянно находится в угнетении, без возможности увидеть свет».

Тем временем растет число подписавших петицию с требованием казнить убийцу 7-летнего Дани Бирюкова и в целом ужесточить наказание для насильников и детоубийц. К вечеру четверга ее подписало уже более 15 тысяч человек.

«Наличие психического расстройства (в том числе, расстройства сексуального предпочтения) не влечет за собой автоматически утрату способности управлять своим поведением и возможности отдавать отчет в совершении тех или иных поступков», – утверждают авторы петиции, размещенной на портале change.org.

Авторы предлагают рассмотреть возможность возвращения «исключительной меры наказания» за особо тяжкие преступления, совершенные против ребенка, - таких как сексуальное насилие и последующее убийство с целью сокрытия улик. По мнению авторов, казнь должна применяться и к тем, кто совершил такое преступление впервые, и в случае, если лицо отдает себе отчет в совершении преступления.

Напомним, что мораторий на применение смертной казни в России действует с 1996 года. Кроме того, в 2009 году Конституционный суд фактически запретил применять смертную казнь.

Как сообщала накануне газета ВЗГЛЯД, семилетний Даня Бирюков пропал 23 октября, на его поиски вышли тысячи людей из Курской, Орловской и Московской областей, работали специалисты из поискового отряда «Лиза Алерт». Меньше чем за неделю волонтеры исследовали более 40 кв. км, это вдвое превышает территорию Железногорска.

30 октября тело Бирюкова нашли в селе Трояново. Установлено, что преступник совершил в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера.

По подозрению в преступлении арестован 39-летний житель Железногорска Виталий Пащевский, которому в Трояново, как оказалось, принадлежал полузаброшенный дом. У Пащевского найдены вещи мальчика, он дал признательные показания и, как сообщает газета «Московский комсомолец», указал, где находится тело. Является ли подозреваемый психически здоровым, выяснят экспертиза.

Во время ареста бойцы ОМОНа с трудом спасли педофила от толпы разъяренных жителей Железногорска.