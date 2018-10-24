У посла США в России нашли рак

Врачи поставили диагноз «рак» послу США в России Джону Хантсману, об этом рассказал сам дипломат в интервью.

«Это только первая стадия. Так, что, возможно, об этом позаботятся и у нас будет все нормально», – сказал Хантсман изданию Deseret News, передает ТАСС.

Хантсман рассказал, что ранее заметил черные точки за ухом и на бедре. Газета сообщает, что речь идет о меланомах, сейчас их уже удалили, дипломат проходит регулярные проверки у врачей.

Джон Хантсман стал послом в России в октябре 2017 года. До этого дипломат несколько лет проработал на аналогичной должности в Китае. Ранее трудился на посту губернатора штата Юта. Сейчас дипломату 58 лет.

Напомним, в августе 2018 года от рака умер американский сенатор Джон Маккейн.