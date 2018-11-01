Главреда украинского Vogue отстранили из-за скандала с плагиатом

Главный редактор Vogue Ukraine Ольга Сушко отстранена от должности на период внутреннего расследования в связи с подозрениями в плагиате.

«Мы категорически против плагиата и начинаем внутреннее расследование, чтобы прояснить все обстоятельства и детали случившегося. На время расследования Ольга Сушко будет отстранена от должности главного редактора Vogue UA», – цитирует РИА «Новости» совместное заявление Condе Nast International и ООО «Медиа Группа Украина».

Скандал разразился в конце прошлой недели – тогда стало известно, что Сушко опубликовала колонку главреда в украинском Vogue, переписав текст из журнала Harper's Bazaar 12-летней давности.

Российский МИД упоминал этот факт, отвечая на твит министра иностранных дел Украины Павла Климкина.