Женщину на остановке в Москве убило отлетевшим колесом

Правоохранительные органы проверяют обстоятельства смерти в Москве женщины из-за отлетевшего от грузовика колеса.

«Произошло отсоединение заднего колеса от машины, которое убило женщину, стоявшую на остановке», – приводит РИА «Новости» слова представителя пресс-службы ГИБДД.

В ведомстве также рассказали, что не обнаружили нарушений со стороны водителя грузовика. На вопрос о наличии проверки технического состояния автомобиля пресс-служба отвечать не стала.

Telegram-канал Mash выложил видео с места происшествия, которое было заснято камерами наблюдения. На кадрах видно, как в женщину влетает колесо, когда она садится в такси. Находившийся рядом прохожий успел отскочить.

Инцидент случился ночью на улице Автозаводской около ТЦ «Ривьера».

54-летняя женщина скончалась на месте.