Ракету c «Союзом МС-10» установили на стартовый стол Байконура

Ракета-носитель «Союз-ФГ» c пилотируемым кораблем «Союз МС-10» установлена на стартовой площадке космодрома Байконур, сообщает Роскосмос.

Запуск намечен на 11.40 мск 11 октября. Ракета взлетит с площадки «Гагаринский старт», в 17.44 должна произойти стыковка «Союза» с МКС.

На МКС отправляются российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг. Вместо третьего космонавта с ними отправят контейнер с провиантом, передает ТАСС.

Напомним, в борту корабля «Союз МС-09», пристыкованного к МКС, нашли просверленное отверстие. 1 октября комиссия по расследованию причин установила, что дыра в корабле «Союз-МС-09» была проделана преднамеренно.