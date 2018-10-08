Жена Мамаева посмеялась над новостью об избиении чиновника

Супруга футболиста Павла Мамаева рассмеялась, когда узнала о драке ее мужа и его друга, футболиста Александра Кокорина с чиновниками Минпромторга.

«Вы серьезно? Или меня кто-то разводит?» – цитирует «360» Алану Мамаеву. Журналисты пишут, что при этом девушка рассмеялась в трубку.

Она подтвердила, что Мамаев был в Москве в компании Кокорина. Супруга футболиста отметила, что не знает, как он проводил свой досуг.

«В Москве – да. С Сашей – да, но где они были, я не знаю. Про то, что они кого-то избили, я узнаю от вас», – отметила Мамаева.

Ранее в понедельник сообщалось, что Кокорин и Мамаев в московском кафе избили высокопоставленного чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ГНЦ России ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Инцидент произошел якобы после того, как Пак сделал замечание их слишком шумной компании. Позднее в полиции сообщили о возбуждении уголовного дела по факту нанесения побоев.