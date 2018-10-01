Клейменов сменит Андрееву в эфире программы «Время»

Информационную программу «Время» на Первом канале снова будет вести руководитель Дирекции информационных программ телеканала Кирилл Клейменов, который сменит на этой позиции Екатерину Андрееву, сообщила пресс-секретарь вещателя Лариса Крымова.

«Кирилл Клейменов возвращается в качестве ведущего программы «Время», – передает ее слова «Интерфакс».

Сам он отметил, что продолжит экспериментально запущенный прошлой зимой формат программы, который «не просто предлагает зрителю набор событий», но также помогает «сориентироваться и разобраться», предложить «точку зрения», с которой можно не согласиться.

По данным «Ведомостей», Екатерина Андреева и ее напарник Виталий Елисеев будут вести субботнее «Время» и выпуски в будние дни на другие часовые пояса.

Источники утверждают, что возвращение Клейменова оказалось неожиданным.

В мае 2018 года Клейменов заявил, что уходит с поста ведущего программы «Время», а на его место пришли Екатерина Андреева и Виталий Елисеев. При этом вернулся в эфир программы он только в феврале.