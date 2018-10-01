Петр Толстой прокомментировал перепалку Киселева и Венедиктова

«Могу только посочувствовать Дмитрию Киселеву. Мне кажется, что вступать с такого рода персонажами в пикировки ниже достоинства», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Так он прокомментировал спор, вспыхнувший между Киселевым и главредом «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым из-за истории фашистского летчика-аса.

«Я не считаю возможным никакие пикировки с людьми вроде Алексея Венедиктова», – сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Напомним, телеведущий, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» подверг критике публикацию журнала «Дилетант» об известном летчике Третьего рейха Эрихе Хартманне. Журнал связан с радиостанцией «Эхо Москвы» и ее главным редактором Алексеем Венедиктовым.

По мнению Киселева, многие данные в публикации не имеют документального подтверждения. Сама статья – «презрение к культурному коду российского народа, где память о жертвах Великой Отечественной священна, а немецко-фашистские агрессоры презираемы», заявил журналист. Любопытно, что теплое слово «свои», употребленное в статье, относится в данном случае к фашистам, указал Киселев. В ответ на критику Венедиктов разместил в соцсетях фотографии Киселева, назвав его «лакеем».

«Я не читаю журнал «Дилетант», поэтому не могу судить об этом. – Честно говоря, не интересуюсь его публикациями и не собираюсь начинать. Мне хватает, что почитать», – подчеркнул Петр Толстой. И, добавил он, Киселеву, вступившему в полемику с Венедиктовым, можно лишь посочувствовать.