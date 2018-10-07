На учениях в Литве погиб немецкий военный

Военнослужащий из дислоцированного в Литве немецкого сводного батальона НАТО передового базирования погиб в ходе учений на полигоне в Пабраде, сообщило министерство обороны прибалтийской республики.

«Несчастный случай произошел при столкновении бронированного транспортного средства, которым управлял военнослужащий, с деревом», – передает ТАСС заявление ведомства.

Представители Германии проводят расследование гибели немецкого военного.

В январе Германия направила в Литву 14 бронетранспортеров.