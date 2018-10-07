Лукашенко отметил вклад Путина в укрепление могущества России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, отметив его вклад в «укрепление могущества и благополучия» страны.

«Глубоко убежден, что наш диалог, основывающийся на принципах взаимного доверия и уважения, будет и впредь всемерно содействовать развитию союзнических отношений и стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Российской Федерацией», – говорится в поздравительной телеграмме Лукашенко, текст которой опубликован на сайте президента Белоруссии.

Он добавил, что Путин «вносит огромный вклад в укрепление могущества и благополучия России», а также в то, как страна преодолевает «многие вызовы и угрозы современности».

При этом в пятницу Лукашенко заявил, что не может на 100% положиться на Россию, хотя и имеет взаимопонимание с Путиным.