Белоруссия пожаловалась на невозможность положиться на Россию

Белоруссия решила создавать собственное вооружение, так как не уверена, что может положиться на союзников, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко прибыл на полигон в Ивацевичском районе Белоруссии для осмотра современных образцов оружия, передает БЕЛТА.

Он рассказал, что поставил задачу провести модернизацию и начать создание собственного вооружения, так как нельзя рассчитывать на то, что стране «помогут, если вдруг что-то случится».

«Мы видим поведение некоторых тут союзников. Ну, кроме России, наверное, нам рассчитывать не на кого. И даже на Россию мы не можем на 100% положиться. Хорошо, сегодня [президент России Владимир] Путин и прочие, он понимает нас, я понимаю его. Мы вместе как-то действуем (и то не всегда). А что будет завтра?» – отметил он.

Лукашенко сказал, что, наблюдая за ситуацией в Сирии, он понимает, «какая будет, не дай бог, война», как страна должна защищаться, и какова должна быть численность ВС.

По его словам, для Белоруссии важно развитие специальных войск. «Мы должны в любой точке Белорусии (если что-то вдруг произойдет) быстро появиться, нанести удар по бандитам и тем, кто посмеет к нам сунуться, и уйти», – пояснил он.

Под эти войска, по мнению президента, и необходимо создавать новое оружие.

Лукашенко считает, что Белоруссии не нужны авианосцы, так как страна не собирается воевать за границей. При этом, по его словам, нужны беспилотники и ракеты для контроля воздушного пространства.

В апреле стало известно, что Белоруссия планирует экспортировать реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Полонез».

В феврале Александр Лукашенко заявлял о том, что Белоруссии нужно создавать собственное высокоточное оружие.

До этого Лукашенко раскритиковал Россию за «недостаточную» помощь в вопросах поставки вооружения для защиты западных границ Союзного государства.