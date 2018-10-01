Голландский премьер применил против россиян «карательные меры»

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прокомментировал возможность введения новых ограничительных мер против России из-за «кибератаки», сообщает The Post Online.

Рютте не исключил введение ограничительных мер, передает РИА «Новости».

Глава нидерландского кабмина заявил, что власти страны не стали арестовывать высланных ранее из королевства россиян, поскольку в отношении подозреваемых не было возбуждено уголовное дело. По его словам, расследованием занимались спецслужбы.

Нидерландский премьер отметил, что разглашение деталей ситуации само по себе является «карательной мерой».

«Мы также делаем это для того, чтобы Россия имела меньше возможностей для проведения подобных операций в дальнейшем», – сказал Рютте.

Ранее в пятницу сообщалось, что посол Нидерландов в Москве будет вызван в МИД России.

Напомним, накануне в МИД объяснили вброс Нидерландов против России. Ранее эта страна объявила о высылке четырех россиян, которые якобы пытались в апреле 2018 года совершить кибератаку на ОЗХО. Посла России вызывали в МИД Нидерландов из-за этих обвинений.