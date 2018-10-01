Козырев пошутил про «взломанную» Мэй

Медиаменеджер Михаил Козырев пошутил о танцах премьер-министра Великобритании Терезы Мэй: он сообщил, что в британских СМИ тиражируется версия о «взломе» политика.

«В британских СМИ набирает популярность версия взлома премьер-министра Терезы Мэй русскими хакерами, заставившими ее танцевать. Перепрограммирование премьер-министра впервые стало очевидным во время ее визита в африканские страны, и вот недавно она появилась на съезде партии, пританцовывая под песню ABBA. Что будет дальше? – гадают в объединенном королевстве: брейк-данс? Рэп? Танец «Яблочко»? Неизвестность пугает, безжалостность киберпреступников безгранична, нужно быть готовыми ко всему» – написал Козырев на своей странице в Facebok.

Напомним, Тереза Мэй несколько раз публично танцевала, в частности, перед выступлением на съезде Консервативной партии под песню Dancing Queen группы ABBA. Ранее британцы высмеяли Мэй за «танец робота».