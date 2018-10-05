Директор Росдетцентра назвала цели конкурса «РДШ – территория самоуправления»

«Цель проекта – объединить под одним крылом школьников, которые стали лидерами в своих субъектах», – сказала газете ВЗГЛЯД директор Росдетцентра Алиса Крюкова, комментируя старт конкурса «РДШ – территория самоуправления». Проект призван помочь юным лидерам набраться опыта социального проектирования.

Во всех 85 субъектах страны в пятницу стартовал второй сезон проекта «РДШ – территория самоуправления». Это конкурс лучших практик школьного самоуправления. Его цель – помочь талантливым ученикам самореализоваться, помочь уже сейчас, не дожидаясь, пока они закончат школу.

«Благодаря этому конкурсу, молодые лидеры из различных регионов смогут общаться, обмениваться опытом и идеями, создавать совместные проекты», – отметила Алиса Крюкова, директор ФГБУ «Росдетцентр», ответственный секретарь координационного совета РДШ (Российского движения школьников).

Конкурс приурочен ко Дню учителя, участие в нем приняли более 4,5 тысяч школ. Педагоги в этот день отдыхали, а уроки проводили активисты детского самоуправления, они же сами следили за дисциплиной. Кроме того, в школах заседал актив движения, в том числе проходили выборы лидеров детского самоуправления. Среди прозвучавших инициатив – создавать волонтерские отряды, открывать электронные библиотеки, а также строить пандусы для детей с ограниченными возможностями.

Участников проекта ждут дистанционные образовательные блоки: как составлять бизнес-планы, как планировать свое время и гармонично работать в команде. По итогам конкурса команды-победители примут участие в тематической смене «РДШ – Территория самоуправления» в детском лагере «Орленок».

Также во многих областях и республиках в честь Дня учителя школьники устроили и традиционные праздничные концерты, открыли тематические выставки или даже сыграли в квест.

Примкнуть к этому проекту может любой подросток, который чувствует в себе лидерские способности и желает рассказать всей стране о своих достижениях. В конкурсе участвуют школьники 12-16 лет. Нужно лишь подать заявку на сайте.

Конкурс является частью составной платформы «Россия – стана возможностей», созданной по указу президента Путина. Напомним, ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

Кроме конкурса «РДШ - территория самоуправления», платформа реализует еще 11 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я - профессионал», Международный конкурс «Мой первый бизнес», Всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», Портал Бизнес-навигатора МСП, соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», Кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», Акция признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».