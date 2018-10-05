США засекретили данные о «китайском вмешательстве»

Имеющиеся у американских властей данные о якобы «вмешательстве» Китая в избирательный процесс в США засекречены, однако Вашингтон считает необходимым «предупредить» граждан своей страны, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«То, что мы знаем, остается засекречено, если бы могли рассекретить больше информации, люди бы могли оценить масштаб этой угрозы, но мы ограничены, поскольку разведработа продолжается», – приводит его слова РИА «Новости».

Вместе с тем, продолжил Болтон, американские власти должны предупредить граждан о наличии такой активности, «чтобы они были настороже».

Советник американского лидера заявил, что Китай ведет кампанию по «оказанию влияния» через академические круги. «Я никогда не видел такого масштаба активности со стороны Китая», – посетовал Болтон.

Он добавил, что американцы «очень независимы и не хотят вмешательства».

Накануне вице-президент США Майкл Пенс заявлял, что приписываемые России «попытки вмешательства» в американские выборы меркнут по сравнению с тем, что делает Китай по всей стране.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, почему теперь и Китай «вмешивался в американские выборы».