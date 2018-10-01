В Госдуме причиной крупного ДТП под Тверью назвали «российское раздолбайство»

«Главная причина ДТП – недисциплинированность водителя. Рассчитывать здесь на карательные меры в отношении незаконных пассажирских перевозок было бы неправильно. Нужно применять целый комплекс мер: просветительский, воспитательный», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Вячеслав Лысаков по поводу ДТП в Тверской области, в результате которого погибли 13 человек.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков убежден, что корень проблемы не в не законных пассажирских перевозках, а в нарушении правил дорожного движения.

«Авария произошла не потому, что водитель вез людей законно или незаконно... Виноват один из водителей, либо обоюдная вина. Кто-то вышел на обгон, выехал на «встречку», – отметил Лысаков, предположив, что водитель маршрутного такси мог совершать обгон и не рассчитать дистанцию или «не докрутил» двигатель.

Депутат пояснил, что при ДПТ в 70% случаев виноват водитель, в 20% - состояние дорожного полотна, а в 7-8% причина в алкогольном опьянении. «По поводу легальных и нелегальных перевозок – это другая история. В данный момент тысячи машин занимаются нелегальными перевозками. Это отдельная беда. Это нужно решать законодательно и технически, если это касается перевозок большого количества людей», – отметил Лысаков.

Он добавил, что количество аварий не увеличивается, хотя на рейсовые автобусы устанавливают тахографы и навигационную систему ГЛОНАСС. «Когда человек незаконопослушен и наплевательски относится к своей и чужой жизни, то можете обвешать его любым количеством приборов и ввести самые жесткие санкции, но российское раздолбайство все равно приведет к очередной трагедии», – уверен Вячеслав Лысаков.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, компания-владелец маршрутного такси, которое утром в пятницу попало в Тверской области в ДТП с большим числом жертв, осуществляла незаконные пассажирские перевозки. Об этом сообщил губернатор области Игорь Руденя.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Напомним, в лобовом столкновении автобуса ЛИАЗ и маршрутки Ford под Тверью погибли 13 человек.