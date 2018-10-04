Сотрудников «Центра связи» ФСИН обвинили в махинациях на 160 млн рублей

Следователи ГСУ СК по Москве расследуют уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями тремя руководящими сотрудниками ФСИН.

Уголовное дело возбуждено в отношении экс-начальника ФКУ «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН» Игоря Шайкова, а также его заместителей Павла Щетинина и Андрея Краснюкова. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК («злоупотребление должностными полномочиями»).

По версии следствия, сотрудники «Центра связи» вступили в преступный сговор и обеспечили победу в аукционе ФГУП «НТЦ «Атлас». В 2015 году между центром и «Атласом» был заключен контракт на поставку для нужд ФСИН компьютеров в количестве 1,5 тыс. комплектов на общую стоимостью более 160 млн рублей.

«Своими действиями соучастники причинили ущерб бюджету Российской Федерации, выделяемому на нужды ФСИН России», – сообщается на сайте московского СК.

В ведомстве отметили, что Краснюков и Шайков находятся под стражей, а Щетинин скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в федеральный розыск.