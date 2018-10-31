Украина испытала новый минометный комплекс

На одном из полигонов вооруженных сил Украины прошли испытания нового мобильного минометного комплекса «Барс-8ММК», сообщает пресс-служба совета нацбезопасности и обороны Украины.

«Во время учений на полигоне ВС Украины состоялись испытания нового украинского 120-мм мобильного минометного комплекса «Барс-8ММК», на которых присутствовал секретарь СНБО Украины Александр Турчинов», – говорится в сообщении на сайте СНБО.

Турчинов сообщил, что комплекс создан на базе бронеавтомобиля «Барс-8», машина оснащена автоматизированной системой развертывания и управления огнем.

По его словам, комплекс способен быстро передвигаться к точке ведения огня, а его компьютерная система позволяет «позиционироваться на местности». Продолжительность подготовки к стрельбе – 1 минута, заявил Турчинов, добавив, что еще 20 секунд понадобится комплексу для того, чтобы покинуть огневую позицию и уйти из под ответного обстрела.

«Боекомплект – 60 минут, экипаж – три человека», – отмечается на сайте.

«Производственники решили несколько задач при разработке этого мобильного минометного комплекса – в частности, достигли максимальной скорости развертывания и свертывания, способности мобильно передвигаться по бездорожью, возможности поразить цель с высокой точностью, и, главное, – безопасности его использования», – сказал секретарь СНБО.

По его словам, после госиспытаний и принятия на вооружение минометны комплекс «займет достойное место в вооружении Сухопутных войск, десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций».

Отметим, что ранее Украина создала новейший миномет «Молот», однако эта разработка оказалась провальной – в результате ряда инцидентов, когда «Молот» взрывался, погибли несколько украинских военных.