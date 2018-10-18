Австрийская OMV назвала два риска для «Северного потока – 2»

В реализации проекта «Северный поток – 2» есть два основных риска – разрешение Дании на строительство и санкции США, сообщил председатель правления OMV AG Райнер Зеле.

«Прежде всего, мы ждем последнее оставшееся разрешение на строительство от Дании. Я убежден, что в ЕС все полученные разрешения будут действовать согласно закону в разных странах. И это произойдет в Дании», – цитирует Зеле РИА «Новости».

Он отметил, что шансы получить разрешение хорошие, так как первый «Северный поток» получил одобрение Дании.

По словам Зеле, второй риск связан с введением США санкций. «Давайте подождем и увидим, что произойдет. Мы не знаем, какие именно санкции будут введены, санкционные риски существуют во многих других регионах», – сказал он.

Он добавил, что работы по укладке трубопровода продолжаются, и «работа идет хорошо».

Ранее в OMV сообщали, что на конец октября оператор «Северного потока – 2» уложил около 180 километров трубопровода.

В воскресенье глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва «в любом случае» найдет способ минимизировать ущерб от санкций Вашингтона.

В середине октября помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл критиковал европейские страны, поддерживающие строительство газопровода.

В сентябре президент США Дональд Трамп говорил, что США не собираются вводить санкции против компаний, участвующих в проекте строительства газопровода «Северный поток – 2», хотя эта тема обсуждалась.