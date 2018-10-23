Токио возмутило требование Сеулом компенсаций за преступления Второй мировой

Глава МИД Японии Таро Коно раскритиковал решение Верховного суда Южной Кореи, который обязал одну из ведущих японских корпораций выплатить компенсации корейцам, насильно мобилизованным японской колониальной администрацией на принудительные работы во время Второй мировой войны.

По словам главы МИД Японии, Токио считает решение Верховного суда Южной Кореи подрывом основ двусторонних отношений и ждет в связи с этим от Сеула решительных действий, передает ТАСС.

В связи с этим делом послу Южной Кореи в Японии был заявлен официальный протест.

Более того, в Токио допустили, что вопрос может быть вынесен на рассмотрение в международном арбитраже.

Сумма требуемых от японской компании Nippon Steel & Sumitomo Metal выплат за использование принудительного труда корейских рабочих составляет 350 тыс. долларов.

Колониальное господство Токио в Корее продолжалось с 1910 до 1945 год.

Напомним, в январе президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин потребовал от Токио извинений за унижения корейских «женщин для утешения», которых во время Второй мировой войны принуждали заниматься проституцией в интересах японской армии.